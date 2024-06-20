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10:49, 20 июня 2024Россия

Появились подробности о замучивших до смерти школьницу россиянах

KP.RU: новосибирская пара замучила девочку до смерти, спасая ее от дьявола

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирской области пара замучила дочь знакомой до смерти, спасая ее от дьявола. Такие подробности о россиянах, истязавших школьницу, представило издание KP.RU.

Россиянка на три дня уехала в командировку и оставила ребенка супругам, которые жили в частном доме. Спустя некоторое время мать узнала, что школьницы не стало. Она предположила, что девочка могла отравиться конфетами, на которые у нее была аллергия.

Однако некоторые знакомые семьи допустили, что девочка оказалась в больнице по другой причине. «Ребенка морили голодом, поили только молоком, также били крапивой, выгоняя из нее якобы бесов», — указал один из источников KP.RU.

Мать несовершеннолетней отказалась комментировать данную информацию.

До этого стало известно, что мужа и жену, у которых гостила девочка, задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Действия матери ребенка следователи также пообещали проверить.

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      Анна Щербакова
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