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08:51, 20 июня 2024Россия

Школьницу до смерти замучили знакомые матери в российском регионе

В Новосибирской области школьницу до смерти замучили знакомые матери

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Новосибирской области школьницу до смерти замучили знакомые матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Как выяснил источник, россиянка попросила приятелей присмотреть за ее ребенком. Семейная пара истязала несовершеннолетнюю и лишала ее еды.

В один из дней школьница потеряла сознание. Ее доставили в больницу. Медикам, несмотря на все предпринятые усилия, спасти юную пациентку не удалось.

Мужа и жену, у которых гостила девочка, задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Действия матери ребенка также пообещали проверить.

Ранее в Сочи суд вынес приговор заморившему голодом месячного ребенка блогеру-сыроеду Максиму Лютому. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей. Матери младенца дали два года исправительных работ.

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      Анна Щербакова
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