Заморившему ребенка голодом блогеру-сыроеду дали срок

Блогера-сыроеда Лютого, заморившего ребенка голодом, осудили на 8 лет

В Сочи суд вынес приговор заморившему голодом месячного ребенка блогеру-сыроеду Максиму Лютому. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, осужденного приговорили к восьми лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей. Его супруге — матери младенца дали два года исправительных работ. Гособвинитель требовал для Лютого восемь с половиной лет колонии.

Малышу стало плохо 8 марта 2023 года. Его повезли в педиатрический стационар ГБУЗ № 9, однако младенец умер по дороге в больницу. Причиной смерти стали пневмония и истощение.

Его отец — осужденный Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Беременная жена мужчины тайком питалась у соседей. Она рассказывала, что Лютый через соцсети устроил лагерь сыроедов, куда приезжали по 15-20 человек. Россияне занимались йогой, придерживались жесткого рациона питания и слушали лекции блогера.

Примечательно, что в суде Максим Лютый признался, что сам регулярно употребляет мясо.