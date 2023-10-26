Заморивший месячного ребенка голодом россиянин-сыроед признался в поедании мяса

Заморивший месячного ребенка голодом блогер-сыроед Лютый признался, что ест мясо

Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, который заморил месячного ребенка голодом, признался в суде, что ест мясо. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы объединенных судов Краснодарского края.

«Я мясо употребляю. И не только мясо, но и другие продукты», — сказал Лютый, отвечая на вопрос журналиста.

О том, что на Кубани месячного ребенка, который жил в семье сыроеда, не смогли спасти врачи из-за его истощения и пневмонии, стало известно в марте. Его отец — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Когда россиянина арестовали, он попытался сбежать.

Беременная жена мужчины тайком питалась у соседей. Она рассказывала, что Лютый через соцсети устроил лагерь сыроедов, куда приезжали по 15-20 человек. Россияне занимались йогой, придерживались жесткого рациона питания и слушали лекции блогера.

Похожий случай произошел в Красноярске. Там супруги-веганы убрали из рациона двухлетней дочери продукты животного происхождения и заморили ее голодом. Выяснилось, что они получали субсидии на развитие бизнеса по производству растительных масел. Также сообщалось, что супруги не показывали ребенка врачам.

