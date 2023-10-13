Заморившие дочь голодом россияне-веганы получили сотни тысяч рублей субсидий

Заморившие дочь голодом красноярцы-веганы получали субсидии на развитие бизнеса

В Красноярске супруги-веганы, которые убрали из рациона двухлетней дочери продукты животного происхождения и заморили ее голодом, получали субсидии на развитие бизнеса по производству растительных масел. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

Как утверждает издание, центр занятости выдал российской паре почти 190 тысяч рублей, еще 250 тысяч они получили от соцзащиты. Муж и жена делали продукты из конопли, черного тмина и кедрового ореха.

Красноярец уверял, что их маслом можно заправлять еду и проводить им обтирание тела.

До этого сообщалось, что супруги из Красноярска, заморившие дочь растительной пищей, родили ее в ванне. Своих троих детей они не показывали врачам.

13 октября появились данные о том, что родители кремировали девочку, развеяли ее прах на горе и призвали ее к возрождению. В посвященных ребенку строках они подчеркивали, что девочка ушла через «портал в запредельное».

В марте в Сочи не удалось спасти месячного ребенка, отцом которого был блогер-сыроед Максим Лютый, который разрабатывал курсы и системы, направленные на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие.