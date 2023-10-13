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12:41, 13 октября 2023Россия

Раскрыты подробности о заморивших дочь растительной пищей россиянах-веганах

Заморившие дочь родители-веганы из Красноярска не показывали детей врачам

Фото: Africa Studio / Shutetrstock / Fotodom

Супруги из Красноярска, заморившие дочь растительной пищей, не показывали детей врачам. Подробности жизни семейной пары, в отношении которой было возбуждено два уголовных дела, приводит Telegram-канал Shot.

По версии следствия, пара отказалась от употребления животной пищи, к которой россияне относили мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты. Такой же рацион они установили для троих своих детей. Из-за последствий такой диеты двухлетнюю девочку спасти не удалось.

По данным канала, родители кремировали дочь, развеяли ее прах на горе и призвали ее к возрождению. В посвященных ребенку строках они заявили, что девочка ушла через «портал в запредельное».

Мать ребенка считает себя проводником в мир свободы, на своих тренингах она учит жителей Екатеринбурга специфическим практикам йоги. Отец занимается производством «живых масел». Семья получила субсидию на развитие бизнеса от государства, утверждает канал.

Ранее в Сочи не удалось спасти месячного ребенка, отцом которого был блогер-сыроед Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие.

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    Алан Босиков
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