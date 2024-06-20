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13:50, 20 июня 2024Россия

В России указали на позитивное заявление украинского посла

Депутат Чепа: хорошо, что Киев начал допускать возможность контакта с Москвой
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заявление посла Украины в Сингапуре Екатерины Зеленко о возможности участия в китайском саммите при участии Москвы и Киева уже является позитивным сигналом, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Вместе с тем, он добавил, что лучшим вариантом было бы обсуждение инициативы президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта.

«Все больше и больше заявлений о необходимости мирных переговоров, о которых мы говорим с 2014 года. Когда швейцарское собрание провалилось, так ни к чему и не приведя, говорить о важности проведения саммита с участием России стали еще больше. Но самым позитивным шагом будет обсуждение того, о чем говорил Путин на встрече с сотрудниками МИД», — сказал депутат.

Чепа заметил, что сегодня среди политиков, в том числе украинских, достаточно много «демагогов», которые, по словам депутата, «говорят одно, а делают иначе». Он добавил, что хорошо уже то, что Украина начала рассматривать возможность контактов с Россией, но этого недостаточно.

«Конечно, это хорошо. Все хорошо, но еще лучше, когда начнут обсуждать то, о чем говорил Путин», — заключил Чепа.

Ранее Зеленко заявила, что Киев может принять участие в предполагаемом китайском саммите по урегулированию ситуации на Украине. Это, по ее словам, возможно в случае, если переговоры будут основаны на «правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН».

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