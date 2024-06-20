Продюсер предсказал судьбу покинувших Россию артистов на Западе

Продюсер Рудченко: покинувшие Россию артисты больше не нужны на Западе

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предсказал судьбу покинувших Россию артистов на Западе. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер заявил, что уехавшие из страны звезды «выполнили свою функцию» и больше не нужны за границей. «С помощью наших артистов нужно было убедить жителей Европы, что в России тяжелая ситуация, и они выполнили эту функцию. Ими воспользовались. Ситуация с Чулпан Хаматовой тому пример», — пояснил он.

Рудченко предположил, что скоро российских артистов начнут выживать из стран Евросоюза. Кроме того, покинувшие родину звезды никогда не обретут прежней популярности за границей, заключил он.

Ранее сообщалось, что актрису Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. По словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, режиссер остался недоволен работой звезды.