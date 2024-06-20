Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:18, 20 июня 2024Культура

Продюсер предсказал судьбу покинувших Россию артистов на Западе

Продюсер Рудченко: покинувшие Россию артисты больше не нужны на Западе
Монеточка

Монеточка. Фото: Mikhail Frolov / Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предсказал судьбу покинувших Россию артистов на Западе. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер заявил, что уехавшие из страны звезды «выполнили свою функцию» и больше не нужны за границей. «С помощью наших артистов нужно было убедить жителей Европы, что в России тяжелая ситуация, и они выполнили эту функцию. Ими воспользовались. Ситуация с Чулпан Хаматовой тому пример», — пояснил он.

Рудченко предположил, что скоро российских артистов начнут выживать из стран Евросоюза. Кроме того, покинувшие родину звезды никогда не обретут прежней популярности за границей, заключил он.

Ранее сообщалось, что актрису Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. По словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, режиссер остался недоволен работой звезды.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин погиб во время урагана в Москве

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

      Российские акции упали до минимума с начала года

      Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина

      В Кремле высказались о контактах с Западом по мирным предложениям Путина по Украине

      Появились новые детали в расследовании смерти звезды «Друзей»

      Раскрыт объем вывоза российского сжиженного газа через европейские порты

      Сосед рассказал о странностях в поведении замучивших до смерти в России школьницу супругов

      Центробанк предупредил о возможном резком повышении ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше