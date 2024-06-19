Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

Delfi: актриса Чулпан Хаматова покинула труппу Нового Рижского театра

Актрису Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Delfi.

Отмечается, что спектакли с участием артистки были отменены. По словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, режиссер остался недоволен работой Хаматовой. По его мнению, у актрисы не получилось влиться в труппу и найти своего зрителя. Также уточняется, что билеты на постановки с бывшей звездой «Современника» продавались плохо, а критики были недовольны ее актерскими навыками.

На данный момент культурное заведение пока что официально не объявило об увольнении артистки. Однако, по словам собеседника издания, этот вопрос уже решен. Сама Хаматова не прокомментировала сложившуюся ситуацию напрямую, но указала, что у нее много другой работы, помимо спектаклей в рижском театре.

Ранее стало известно, что Национальный театр Латвии расторг договор на показ спектакля на русском языке и ввел запрет на будущие постановки. Спектакль Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», в котором играет Чулпан Хаматова, должны были показать осенью.