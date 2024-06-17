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19:24, 17 июня 2024Культура

Театр в Латвии запретил спектакли на русском языке

Национальный театр Латвии ввел мораторий на спектакли на русском языке

Фото: Jevgenija Pigozne / Globallookpress.com

Национальный театр Латвии расторг договор на показ спектакля на русском языке и ввел запрет на будущие постановки. Об этом пишет РИА Новости.

Гастрольные спектакли режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего» должны были пройти осенью. «Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке», — говорится в заявлении гендиректора заведения Мариса Витолса.

Отмечается, что мораторий на гастроли на русском языке будет действовать до окончания российско-украинского конфликта.

Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал об «отмене» русской культуры в Европе. По словам музыканта, владельцам русских клубов и магазинов в Германии поступают угрозы и требования сменить названия заведений.

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