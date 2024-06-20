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19:26, 20 июня 2024Мир

Путин предрек изменение мнения Запада по мирным предложениям России

Путин: нигилизм Запада в отношении предложений России о мире будет меняться

Фото: Alina Smutko / Reuters

Нигилизм Запада в отношении предложений России о мире на Украине не будет вечным, мнение западных представителей об этих инициативах неизбежно будет меняться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе официального визита во Вьетнам, сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле», — предрек российский лидер.

Ранее помощник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе мирного саммита по Украине в Швейцарии заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным инициатива по установлению мира на Украине «противоречит элементарному здравому смыслу» из-за якобы нарушения Устава ООН.

14 июня Путин озвучил два условия, при которых Российская армия прекратит огонь. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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