Путин предупредил Киев о последствиях попыток выдавить Россию из Харьковской области

Путин: попытки выдавить ВС РФ из Харьковской области ведут к потерям для Киева

Попытки выдавить Вооруженные сил России (ВС РФ) из Харьковской области приведут к потерям для Киева, о таких последствиях предупредил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, союзники Украины, в первую очередь американцы и европейцы, подталкивают ее к тому, чтобы военные любой ценой выдавили российские подразделения на линию государственной границы. Глава государства добавил, что Запад планирует подать это как крупный успех 2024 года в связи с грядущим саммитом НАТО и выборами в США будущей осенью.

Путин подчеркнул, что требование «любой ценой» в отрыве от реалий «будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам».

Президент также обратился к Западу по поводу Украины. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращения тысячелетней государственности. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — добавил глава государства.

