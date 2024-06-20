Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:38, 20 июня 2024Россия

Путин предупредил Киев о последствиях попыток выдавить Россию из Харьковской области

Путин: попытки выдавить ВС РФ из Харьковской области ведут к потерям для Киева

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Попытки выдавить Вооруженные сил России (ВС РФ) из Харьковской области приведут к потерям для Киева, о таких последствиях предупредил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, союзники Украины, в первую очередь американцы и европейцы, подталкивают ее к тому, чтобы военные любой ценой выдавили российские подразделения на линию государственной границы. Глава государства добавил, что Запад планирует подать это как крупный успех 2024 года в связи с грядущим саммитом НАТО и выборами в США будущей осенью.

Путин подчеркнул, что требование «любой ценой» в отрыве от реалий «будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам».

Президент также обратился к Западу по поводу Украины. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращения тысячелетней государственности. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — добавил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Зеленский заявил о планах получить дополнительные системы Patriot

      Путин предупредил Киев о последствиях попыток выдавить Россию из Харьковской области

      Бизнесмен предрек США крах из-за размера госдолга

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» задрала футболку на новом фото

      Нетаньяху выразил готовность терпеть нападки ради боеприпасов

      Путин завершил государственный визит во Вьетнам

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше