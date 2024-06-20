Пьяный россиянин попытался попасть в кабину пилотов и достать там алкоголь

Пьяный россиянин попытался попасть в кабину пилотов в аэропорту Благовещенска

Пьяный пассажир российский авиакомпании попытался попасть в кабину пилотов, чтобы достать там алкоголь, который ему якобы пообещал командир воздушного судна (КВС). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в среду, 19 июня, в аэропорту Благовещенска, когда Boeing 777 готовился к вылету в Москву. Во время посадки экипаж ожидал россиянина по имени Алексей М. с травмой, которому должны были помочь зайти в салон. Однако мужчина оказался здоров, справился с посадкой самостоятельно и занял кресло в 60-м ряду.

Как пишет издание, пассажир просидел на своем месте недолго и через несколько минут направился в носовую часть самолета. Когда по дороге его остановила стюардесса и поинтересовалась, куда он идет, Алексей ответил, что ему нужен КВС, который, по его словам, пообещал ему наличие горячительных напитков на борту. После этого он потребовал спиртное у бортпроводницы.

По данным источника, речь россиянина была несвязная, от него пахло алкоголем и он с трудом держался на ногах. Экипаж доложил о буйном пассажире КВС, который принял решение снять его с рейса. На борт вызвали сотрудников полиции, они вывели Алексея из самолета и доставили в отдел. Воздушное судно вылетело в столицу с небольшой задержкой.

Ранее пьяная пассажирка авиакомпании British Airways устроила дебош в самолете и покусала прибывших на место полицейских. Стражи правопорядка получили укусы, царапины и ушибы, но все-таки смогли вывести из самолета и арестовать дебоширку.