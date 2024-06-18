Пьяная пассажирка самолета устроила дебош и покусала полицейских

Daily Mail: пассажирка British Airways устроила дебош и покусала полицейских

Пьяная пассажирка авиакомпании British Airways устроила дебош в самолете и покусала прибывших на место полицейских. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лансароте в Гатвик, Великобритания. Капитан воздушного судна еще до вылета вызвал на борт полицию, чтобы те сняли с рейса двух женщин в состоянии алкогольного опьянения. Одна из них вышла без сопротивления, но вторая устроила скандал. Она отказалась покинуть борт, поскольку заплатила за билет.

Успокоить пассажирку не удалось. В результате правоохранители получили укусы, царапины и ушибы, но все-таки смогли вывести и арестовать дебоширку.

В начале июня пассажир самолета, следовавшего из Москвы в Новосибирск, устроил дебош и был снят с рейса. Мужчина вел себя вызывающе, игнорировал указания членов экипажа и нецензурно выражался.

