Раскрыта цена самой дешевой съемной квартиры в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 33 тысячи рублей в месяц

Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 33 тысячи рублей в месяц. Цену наиболее доступного жилья в старых границах столицы раскрыли аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Речь идет об «однушке» площадью 30 квадратных метров. Она находится в панельном доме, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Первомайская» (район Восточное Измайлово, ВАО). Второе место среди вариантов с самой низкой стоимостью занимает однокомнатная квартира площадью 32 «квадрата» за 35 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено в панельном доме на Федеративном проспекте, в 12 минутах от станции метро «Перово», тоже в Восточном АО.

Замыкает тройку лидеров «однушка» площадью 39 «квадратов» с ежемесячной платой 37 тысяч рублей. Квартира находится в кирпичном доме на улице Борисовские Пруды, в 15 минутах от станции «Алма-Атинская» (Братеево, ЮАО). В топ-пять также вошли однокомнатная квартира за 40 тысяч рублей в месяц рядом со станцией метро «Выхино» и «однушка» за 41 тысячу рублей недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе».

Ранее риелторы отметили, что съемное жилье в России подорожало из-за вернувшихся на родину релокантов и потенциальных ипотечников, которые решили отказаться от планов на покупку квартиры и сделали выбор в пользу аренды.