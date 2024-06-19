Россиянам назвали причины подорожания жилой аренды

Est-a-Tet: съемное жилье в России подорожало из-за релокантов и ипотечников

Съемные квартиры в России подорожали из-за вернувшихся на родину релокантов. Небывалый ажиотаж на арендное жилье в стране «Московскому комсомольцу» объяснили в агентстве недвижимости Est-a-Tet.

По мнению директора департамента вторичной недвижимости компании Юлии Дымовой, высокий спрос на рынке создали россияне, уехавшие после начала мобилизации в бывшие советские республики и Турцию, а теперь приехавшие обратно.

Другой причиной возросшего интереса к съему жилья стали ипотечники. Высокие ставки на жилищные кредиты вынудили россиян отказаться от прежних планов на покупку квартиры в пользу аренды. Вдобавок на ситуацию повлиял дефицит предложения. Он возник из-за того, что арендаторы стали реже менять квартиры и предпочитают оставаться на прежней жилплощади. Из-за этого ротация объектов уменьшилась.

Еще одна причина кроется в новой тенденции на рынке съемного жилья. Срок аренды стал расти. Если прежде квартиры снимали на год-полтора, то сегодня их арендуют в течение трех, пяти и даже семи лет. Это, по мнению экспертов, также связано с большим ассортиментом ипотечных программ для новостроек. «Помимо тех, кто купил новостройку на этапе строительства и вынужден снимать временное жилье, основной спрос сейчас формируют и граждане, которые по разным причинам не смогли оформить ипотеку. Например, из-за выросших требований к размеру первоначального взноса или отложили покупку», — рассказала директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова. Пока потенциальные покупатели копят средства на оформление квартиры в ипотеку, они продолжают снимать жилье. Кроме того, на спросе сказывается сезон активного внутреннего туризма.

Ранее аналитики сравнили заработок россиян от сдачи в аренду домов и квартир. Как выяснилось, доходность съемного дома выше, чем у квартиры, а срок, за который сделка может окупиться, — короче.