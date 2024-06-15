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18:23, 15 июня 2024Экономика

Доходы россиян от аренды домов и квартир сравнили

«Мир квартир»: на аренде дома можно заработать больше, чем на квартире

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Аренда дома может принести больше дохода, чем съемная квартира. Сколько можно заработать на съеме жилья в российских регионах, выяснил федеральный портал «Мир квартир».

В среднем по стране доходность аренды домов составляет 7,4 процента годовых. На то, чтобы покупка окупилась, по данным аналитиков, уходит порядка 13,4 года. Готовые квартиры при этом отличаются меньшей инвестиционной привлекательностью. «Вторичка» приносит 5,6 процента доходности и окупается почти за 18 лет. На первичном рынке объекты дают 4,8 процента доходности, а траты отбиваются в среднем за 20,8 года.

Прибыльнее всего оказались частные дома в Еврейской автономной области — там показатель составил 20,7 процента годовых, а окупаемость — 4,8 года. Вторую строчку рейтинга заняла Кемеровская область с 14,9 процента доходности и 6,7 года окупаемости. Тройку замкнул Приморский край — 14,9 процента и 6,7 года. Следом идут Липецкая область (13,9 процента и 7,2 года), Ивановская область (13,9 процента и 7,2 года), Ярославская область (13,6 процента и 7,3 года).

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Самую низкую доходность, по результатам исследования, показал Дагестан. Здесь съемный дом приносит 2,8 процента годовых, покупка же окупится не раньше чем через 35 лет. Также, как сообщает портал, невыгодно приобретать дома под аренду в Мурманской области (3 процента доходности и 33,4 года на окупаемость), Москве (3,8 процента и 26,4 года) и Северной Осетии (4 процента и 25,3 года). Не отличаются высокой доходностью объекты в Севастополе (4,1 процента и 24,5 года), Кабардино-Балкарии (4,1 процента и 24,3 года) и Забайкальском крае (4,3 процента и 23,4 года). Заработать на аренде дома в Крыму, Санкт-Петербурге и Адыгее также будет трудно.

В то же время в Московской и Ленинградской областях частные дома сдавать довольно прибыльно — доходность держится на уровне 5,2 процента и 6,7 процента соответственно. Окупаемость составила 19,1 года в Подмосковье и 14,9 года в Ленобласти.

Ранее эксперты спрогнозировали цены на съемное жилье в России. Так, по ожиданиям специалистов, арендные ставки ощутимо вырастут летом 2024-го. Цены могут подняться на 8-15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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      Виктория Клабукова
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