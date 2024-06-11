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17:06, 11 июня 2024Экономика

В России спрогнозировали цены на съемное жилье

Эксперт Харитонова: летом цены на съемное жилье в России ощутимо вырастут
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом ставки аренды в России ощутимо вырастут. Таким прогнозом с «Аргументами и фактами» поделилась руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова.

«Для рынка аренды лето будет особенно жарким, наймодатели повышают цены на квартиры. Рост цены может достигнуть 8-15 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года», — рассчитала эксперт. По ее ожиданиям, существеннее всего цены поднимутся в Москве — здесь они подскочат на 10-15 процентов. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге Харитонова предполагает рост цен на 8-12 процентов. В Нижнем Новгороде показатель поднимется в пределах 7-10 процентов.

Расценки на съемное жилье прежде всего среагировали на повысившийся спрос. Аренда стала более привлекательна для россиян. Сам интерес, по мнению специалистов, активизировался на фоне подъема ключевой ставки и сокращения сделок по купле-продаже недвижимости. «После поднятия в прошлом году ключевой ставки до 16 процентов и снижения количества сделок по продаже и покупке аренда стала более востребована. Особенно среди тех, кто хотел купить квартиру, но отложил покупку из-за высоких платежей по ипотеке и продолжил снимать жилье, а также среди тех, кто решил повременить с продажей своей квартиры — тоже по причине ситуации на рынке», — пояснил ведущий эксперт по аренде жилья Владислав Анисимов. Вдобавок спрос на аренду поднялся ввиду сворачивания ипотечных госпрограмм и сезонного притока абитуриентов. Также многие граждане считают именно лето лучшим временем для улучшения жилищных условий.

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Заметнее всего в стоимости прибавили студии и однокомнатные квартиры, в особенности те, что экспонируются вблизи метро. Также повышенным спросом пользуются двух- и трехкомнатные лоты — для семей с детьми. «Спрос на семейные двух- и трехкомнатные квартиры будет поддерживаться и за счет тех нанимателей, кто отложил покупку собственного жилья из-за завершения льготной ипотеки», — считает Харитонова.

Ранее москвичам назвали район города с самыми низкими арендными ставками. Как выяснили аналитики, самые дешевый объект под сдачу в аренду располагается в поселении Рязановское в Новой Москве.

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      Виктория Клабукова
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