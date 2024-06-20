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09:48, 20 июня 2024Культура

Раскрыты детали отравления госпитализированного с ботулизмом актера из сериала «Диверсант»

Mash: актер сериала «Диверсант» Бардуков не обращался к врачам двое суток

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актер Алексей Бардуков, которого госпитализировали с ботулизмом в Москве, не обращался к врачам двое суток с момента, как почувствовал себя плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 14 июня артист начал испытывать головокружение и ощущение, что «все поплыло перед глазами». Ему стало трудно ходить. Скорую помощь он решил вызвать через два дня, 16 июня.

По данным канала, изначально врачи подозревали у актера сериала «Диверсант» нарушение кровоснабжения мозга, его отвезли в реанимацию клинической больницы, где диагноз не подтвердился.

На данный момент он находится в инфекционной больнице с подозрением на ботулизм. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Также известно, что за день до ухудшения состояния Бардуков ел салат лобио, привезенный службой доставки.

Ранее сообщалось, что актера из сериала «Диверсант» госпитализировали с ботулизмом.

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      Варвара Кошечкина
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