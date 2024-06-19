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18:43, 19 июня 2024Культура

Актера из сериала «Диверсант» госпитализировали с ботулизмом

«112»: актера Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве
СюжетПеревал Дятлова:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Бардуков почувствовал недомогание после употребления готовой еды. Актера доставили в больницу. Степень тяжести его состояния оценивается как средняя, в стационаре Бардуков проведет еще несколько дней.

Артист известен по ролям в сериалах «Диверсант» и «Перевал Дятлова», фильмах «На игре», «Метро», «Подольские курсанты» и других картинах.

Ранее в России произошла вспышка ботулизма, названная крупнейшей в истории. По последним данным, зафиксировано 169 случаев отравления в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службу доставки. Причиной заражения стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы.

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      Мария Рюрикова
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