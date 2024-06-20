Ректор РГГУ заявил об уходе с должности после понижения рейтинга вуза

Ректор РГГУ Безбородов заявил об уходе с должности

Ректор РГГУ Александр Безбородов заявил об уходе с должности. Его слова приводит ТАСС.

Отставка ректора произошла на фоне понижения позиции вуза в рейтинге топ-100 учебных заведений с 45-го места до 54-го. В 2017 году, за год до того, как Безбородов возглавил вуз, рейтинг РГГУ был еще выше — университет занимал 42-ю строчку списка.

«Да, действительно. Все по собственной инициативе», — заявил ректор и добавил, что вопрос о его дальнейшей работе будет связан с решениями нового главы учебного заведения.