Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 20 июня 2024Россия

Ректор РГГУ заявил об уходе с должности после понижения рейтинга вуза

Ректор РГГУ Безбородов заявил об уходе с должности
Александр Безбородов

Александр Безбородов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ректор РГГУ Александр Безбородов заявил об уходе с должности. Его слова приводит ТАСС.

Отставка ректора произошла на фоне понижения позиции вуза в рейтинге топ-100 учебных заведений с 45-го места до 54-го. В 2017 году, за год до того, как Безбородов возглавил вуз, рейтинг РГГУ был еще выше — университет занимал 42-ю строчку списка.

«Да, действительно. Все по собственной инициативе», — заявил ректор и добавил, что вопрос о его дальнейшей работе будет связан с решениями нового главы учебного заведения.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Россиянам рассказали о перспективной профессии

      Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

      В Киеве допустили участие в китайском саммите по Украине

      Бизнесу предложили поучаствовать в защите от беспилотников

      Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

      Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

      Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

      Apple объяснила ограничения своего ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше