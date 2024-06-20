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11:50, 20 июня 2024Экономика

Россиянам перечислили правила поведения для спасения от смерча

Спасатель Штыб: если смерч застиг на улице, нужно держаться дальше от деревьев

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Парамедик и спасатель Максим Штыб перечислил правила поведения, которые помогут спастись от смерча, если стихия застала человека под открытом небом. Об этом сообщает «Ридус».

Эксперт отметил, что в тех случаях, когда прогноз погоды передает потенциальное появление смерчей, вообще не стоит покидать свои квартиры. По его словам, безопаснее всего оставаться в закрытых пространствах. Если смерч застал врасплох на улице, людям стоит держаться поближе к домам.

«Если смерч застиг вас на улице, следует уходить под защиту капитальных зданий, а также держаться подальше от рекламных тумб, деревьев и всего того, что может быть унесено смерчем и вас ударить», — предостерег спасатель.

Штыб напомнил, что в последние дни МЧС России предупреждали о возможном формировании смерчей в центральной части России.

Прежде сообщалось о том, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме в связи с непогодой. Москвичам предрекли экстремальные погодные условия в четверг, 20 июня.

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      Наталья Анисеева
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