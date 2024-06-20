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11:31, 20 июня 2024Экономика

В Москве усилили работу городских служб из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве усилили работу городских служб в связи с непогодой. Об этом рассказали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

20 июня в столице ожидаются экстремальные погодные условия: дожди и грозы с усилением порывов ветра до 23 метров в секунду. Кроме того, после 12:00 в некоторых районах города возможны смерчи. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, все необходимые меры на фоне надвигающейся непогоды приняты.

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал», — говорится в сообщении.

Так, подготовлены источники аварийного питания, приняты меры по защите жилых домов, объектов транспорта и торговли, а также строящихся сооружений. Кроме того, на улицах дежурят бригады «Мосводостока».

Жителей Москвы призвали по возможности оставаться дома. В случае пребывания на улице необходимо быть предельно внимательными — не находиться рядом с деревьями и не парковать возле них автомобили.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали мегаливень и смерч. Менее чем за сутки в столице выпадет до 34-36 миллиметров осадков, что составляет 47 процентов от месячной нормы.

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      Маргарита Миронова
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