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16:01, 19 июня 2024Экономика

Жителям Москвы и Подмосковья пообещали небывалый мегаливень и смерч

Синоптик Тишковец: на Москву и область в четверг обрушатся мегаливень и смерч
СюжетЛивень в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В четверг, 20 июня, на Москву и Московскую область обрушатся небывалый мегаливень, град и смерч. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет агентство РИА Новости.

Причиной непогоды станет влияние активного холодного атмосферного фронта. По словам синоптика, менее чем за сутки в Москве выпадет до 34-36 миллиметров осадков, или 47 процентов от месячной нормы, что спровоцирует серьезные подтопления. По количеству влаги, выпавшей за день, 20 июня в этом году может побить рекорд 2015 года — тогда в осадкометр попало 31,7 миллиметра. «Такой скорострельности ливни эквивалентны выпадению на мегаполис нескольких сотен миллионов кубометров воды, что безусловно приведет к значительным подтоплениям. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера — второго по величине озера Ярославской области и близок к суммарному объему 15 крупнейших источников питьевого назначения в столичном регионе», — поделился информацией Тишковец.

Помимо мощных ливней, в Москве и Подмосковье ожидаются сильная гроза и град диаметром один-четыре миллиметра. Порывы ветра будут достигать штормовых 17-22 метров в секунду, так что существует риск падения деревьев и повреждения крыш домов. Кроме того, на юге, юго-востоке и востоке области с большой вероятностью могут возникнуть смерчи. В заключение эксперт отметил, что непогода закончится в ночь на пятницу, 21 июня.

Ранее в этот же день стало известно, что июнь 2024 года в Москве может стать самым дождливым с 1879 года.

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      Полина Кислицына
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