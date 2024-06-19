Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:31, 19 июня 2024Экономика

Июнь в Москве приблизился к очередному погодному рекорду

Синоптик Позднякова: июнь в Москве может обновить рекорд по осадкам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Июнь 2024 года может поставить в Москве очередной погодный рекорд, став самым дождливым. Об этом «Известиям» рассказали синоптики.

По данным на утро вторника, 18 июня, на главной столичной метеостанции на ВДНХ с начала месяца выпало более 136 миллиметров осадков. По словам метеоролога информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, этот показатель — один из самых высоких с 1879 года. «На последнюю декаду июня прогнозируется еще 15-17 миллиметров осадков. И тогда "бронза" по количеству осадков июню 2024 года в Москве будет обеспечена. А может быть, и более значимый результат», — рассказала синоптик.

Дожди шли неравномерно. Во вторник за полдня по столице выпало в среднем 7 миллиметров осадков, при этом местами их объем достиг 19 миллиметров. «В Немчиновке, чуть западнее Москвы, — 30 миллиметров осадков, а на ВДНХ — 0,4 миллиметра. Они выпадают пятнами. А москвичи удивляются — почему на Ленинском проспекте выпал дождь, а в Сокольниках — солнце», — поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Порывы ветра набирали силу до 14-17 метров в секунду, наблюдался и град.

Материалы по теме:
«Пора начинать адаптироваться» Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
«Пора начинать адаптироваться»Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
15 июля 2021
«В России знают, что такое вечная мерзлота». Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
«В России знают, что такое вечная мерзлота».Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
30 мая 2021

По прогнозам синоптиков, череда ливней прервется в среду, 19 июня. «Вместо циклонической циркуляции над Москвой будет гребень высокого давления, переменная облачность. Температура воздуха составит 26-28 градусов, ночь тоже будет теплой, но с дождями», — пояснил Вильфанд. Воздух прогреется до плюс 28-28 градусов, ночь также будет тепло, но уже с дождями. В четверг они возобновятся — выпадет не менее 10 миллиметров осадков, а температура опустится на 5-6 градусов. Дожди продолжатся и в пятницу, но будут кратковременными и небольшими. Проливных дождей до конца недели не ожидается, успокаивают специалисты, — на выходных, если они и будут, то пройдут локально.

Вместе с тем температурный фон вернется к климатической норме июня — первая половина месяца выдалась по-июльски жаркой, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Средняя температура за прошедшие дни составила ровно 20 градусов. Для справки: средняя температура июня по климату составляет 17,3, июля — 19,7 градуса. Ливни и грозы добавили ощущения тропиков», — пояснил он. С пятницы столбики термометров вернутся к отметке в 20-22 градуса. Осадки же сместятся в сторону Северной столицы, Архангельской области и Карелии. Дожди могут затронуть также Поволжье, Предуралье и Пермскую область.

Ранее климатологи объяснили волну мощных ливней в Москве. Эксперты считают это следствием глобального потепления и предсказывают, что тенденция сохранится следующие десять лет.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

      Бывший президент Польши заявил о необходимости уговаривать украинцев вступить в ВСУ

      «Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

      Раскрыт фактор долголетия человека и животных

      Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

      Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

      В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше