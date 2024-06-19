Июнь в Москве приблизился к очередному погодному рекорду

Синоптик Позднякова: июнь в Москве может обновить рекорд по осадкам

Июнь 2024 года может поставить в Москве очередной погодный рекорд, став самым дождливым. Об этом «Известиям» рассказали синоптики.

По данным на утро вторника, 18 июня, на главной столичной метеостанции на ВДНХ с начала месяца выпало более 136 миллиметров осадков. По словам метеоролога информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, этот показатель — один из самых высоких с 1879 года. «На последнюю декаду июня прогнозируется еще 15-17 миллиметров осадков. И тогда "бронза" по количеству осадков июню 2024 года в Москве будет обеспечена. А может быть, и более значимый результат», — рассказала синоптик.

Дожди шли неравномерно. Во вторник за полдня по столице выпало в среднем 7 миллиметров осадков, при этом местами их объем достиг 19 миллиметров. «В Немчиновке, чуть западнее Москвы, — 30 миллиметров осадков, а на ВДНХ — 0,4 миллиметра. Они выпадают пятнами. А москвичи удивляются — почему на Ленинском проспекте выпал дождь, а в Сокольниках — солнце», — поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Порывы ветра набирали силу до 14-17 метров в секунду, наблюдался и град.

По прогнозам синоптиков, череда ливней прервется в среду, 19 июня. «Вместо циклонической циркуляции над Москвой будет гребень высокого давления, переменная облачность. Температура воздуха составит 26-28 градусов, ночь тоже будет теплой, но с дождями», — пояснил Вильфанд. Воздух прогреется до плюс 28-28 градусов, ночь также будет тепло, но уже с дождями. В четверг они возобновятся — выпадет не менее 10 миллиметров осадков, а температура опустится на 5-6 градусов. Дожди продолжатся и в пятницу, но будут кратковременными и небольшими. Проливных дождей до конца недели не ожидается, успокаивают специалисты, — на выходных, если они и будут, то пройдут локально.

Вместе с тем температурный фон вернется к климатической норме июня — первая половина месяца выдалась по-июльски жаркой, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Средняя температура за прошедшие дни составила ровно 20 градусов. Для справки: средняя температура июня по климату составляет 17,3, июля — 19,7 градуса. Ливни и грозы добавили ощущения тропиков», — пояснил он. С пятницы столбики термометров вернутся к отметке в 20-22 градуса. Осадки же сместятся в сторону Северной столицы, Архангельской области и Карелии. Дожди могут затронуть также Поволжье, Предуралье и Пермскую область.

Ранее климатологи объяснили волну мощных ливней в Москве. Эксперты считают это следствием глобального потепления и предсказывают, что тенденция сохранится следующие десять лет.