Россиянам рассказали о перспективной профессии

«ВКонтакте»: 84 % IT-разработчиков считают свою работу искусством

Большинство IT-разработчиков считают свою работу творческой и ценят в ней возможность хорошо зарабатывать. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Социальная сеть «ВКонтакте» провела исследование среди российских разработчиков, среди которых были создатели приложений в RuStore и мини-сервисов VK Mini Apps. 84 процента респондентов признались, что считают свою работу искусством. По словам руководителя направления взаимодействия с внешними разработчиками «ВКонтакте» Дмитрия Задохина, разработчики подобны музыкантам оркестра, где тимлид выступает дирижером.

Также подавляющее большинство (80 процентов) опрошенных программистов заявили, что открытые платформы в IT являются хорошей возможностью для заработка. 82 процента респондентов уверены, что открытые платформы — это идеальное место для теста и запуска своего первого продукта.

«Мы видим большой потенциал и высокую потребность аудитории в открытых технологиях. Именно поэтому наша команда развивает открытые технологии, создавая комфортную атмосферу для творчества и бизнеса, а также простые и удобные инструменты для разработки, продвижения и монетизации сервисов, игр и приложений. А в середине апреля мы запустили бесплатный “Курс разработки мини-приложений ВКонтакте”, с помощью которого можно шаг за шагом изучить весь процесс — от создания и публикации мини-сервиса на витрине VK Mini Apps, до продвижения на многомиллионную аудиторию соцсети и коммерческого успеха», — рассказал Задохин.

Ранее стало известно, что платформа облачных сервисов для бизнеса и разработки VK Cloud запускает Dev Platform — решение для построения платформ разработки программного обеспечения (ПО). С помощью Dev Platform возможно управлять процессом на всех стадиях создания продукта: от идеи до написания и проверки кода, тестирования и итогового запуска.