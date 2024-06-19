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17:10, 19 июня 2024Интернет и СМИ

VK Cloud упростит создание цифровых продуктов для разработчиков

VK Cloud запускает решение для построения платформ разработки ПО Dev Platform

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Платформа облачных сервисов для бизнеса и разработки VK Cloud запускает Dev Platform — решение для построения платформ разработки программного обеспечения (ПО). Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

С помощью Dev Platform возможно управлять процессом на всех стадиях создания продукта: от идеи до написания и проверки кода, тестирования и итогового запуска. Благодаря решению разработчики смогут ускорить сроки вывода продукта на рынок, а также обеспечивать отсутствие уязвимостей. Dev Platform обладает всеми видами инструментов: инфраструктурными, платформенными сервисами и функциональным ПО.

По словам директора по продукту VK Cloud и директора бизнес-сегмента SaaS, VK Tech Дмитрия Лазаренко, внедрение подобных платформ набирает популярность в первую очередь в крупных компаниях, где могут быть сотни задач, а при масштабировании решений бизнесу становится труднее и дороже.

«Платформы разработки помогают оптимизировать процессы создания IT-решений, быстрее запускать продукты и снижать затраты, в том числе на адаптацию новых сотрудников, обмен знаниями и опытом», — отметил он.

Лазаренко добавил, что в среднем на построение платформ разработки компания может потратить порядка трех лет, однако Dev Platform может существенно сократить это время до нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что российская технологическая компания VK поможет отечественному бизнесу облачной инфраструктурой. Так, российский бизнес сможет получить бесплатный доступ к сервисам корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и к интранет-платформе для взаимодействия сотрудников VK People Hub на три месяца. Кроме того, особые условия пользования предоставит и VK Cloud.

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