Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:55, 20 июня 2024Силовые структуры

Россиянин попытался расправиться с потенциальным любовником жены

В Кузбассе мужчина расстрелял из ревности водителя машины, где была его жена

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кузбассе местный житель попытался расправиться с водителем машины, в которой была его жена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 июня мужчина на проезжей части на улице Пархоменко в городе Прокопьевск догнал на машине авто, в котором ехала его супруга. Он несколько раз выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в водителя той машины. Обвиняемый подозревал, что жена изменяет ему с потерпевшим. Раненого доставили в больницу.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Вскоре полицейские и росгвардейцы задержали стрелка. Решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Подмосковье и в Краснодарском крае задержали пятерых мужчин по подозрению на покушение на директора продовольственного рынка, расположенного в московском районе Отрадное.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Головин оценил переход Сафонова в ПСЖ

      России и Турции предложили решение проблемы с платежами

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Служебные собаки помогли найти три схрона с гранатами и взрывчаткой в Херсонской области

      Россияне описали идеальную квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше