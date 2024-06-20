Россиянин попытался расправиться с потенциальным любовником жены

В Кузбассе мужчина расстрелял из ревности водителя машины, где была его жена

В Кузбассе местный житель попытался расправиться с водителем машины, в которой была его жена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 июня мужчина на проезжей части на улице Пархоменко в городе Прокопьевск догнал на машине авто, в котором ехала его супруга. Он несколько раз выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в водителя той машины. Обвиняемый подозревал, что жена изменяет ему с потерпевшим. Раненого доставили в больницу.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Вскоре полицейские и росгвардейцы задержали стрелка. Решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Подмосковье и в Краснодарском крае задержали пятерых мужчин по подозрению на покушение на директора продовольственного рынка, расположенного в московском районе Отрадное.