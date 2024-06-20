Российский регион подвергся обстрелу и атаке дрона-камикадзе

Белгородская область подверглась обстрелу и атаке дрона-камикадзе

Белгородская область подверглась обстрелу и атаке дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Ржевка в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в двух частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли», — написал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — хуторе Панков — дрон-камикадзе атаковал двигавшийся по дороге автомобиль. Транспортное средство полностью сгорело.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обстрел Белгорода из дальнобойного оружия можно назвать актом агрессии. «Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому [к акту агрессии], мы это анализируем», — сказал он.