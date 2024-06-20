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19:11, 20 июня 2024Россия

Путин связал обстрел Белгорода дальнобойным оружием с актом агрессии

Путин: обстрел Белгорода из дальнобойного оружия можно назвать актом агрессии

Фото: Globallookpress.com

Обстрел Белгорода из дальнобойного оружия можно назвать актом агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время пресс-подхода к представителям СМИ.

«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому [к акту агрессии], мы это анализируем», — сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно обстреливают и атакуют дронами приграничные регионы России, в частности Белгородскую область. Так, утром в среду, 19 июня, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны — ликвидировано несколько воздушных целей на подлете к городу. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины в поселке Майский на территории одного из домов оказалось повреждено остекление веранды.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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