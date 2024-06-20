Путин связал обстрел Белгорода дальнобойным оружием с актом агрессии

Обстрел Белгорода из дальнобойного оружия можно назвать актом агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
Глава государства порассуждал об этом во время пресс-подхода к представителям СМИ.
«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому [к акту агрессии], мы это анализируем», — сказал он.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно обстреливают и атакуют дронами приграничные регионы России, в частности Белгородскую область. Так, утром в среду, 19 июня, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны — ликвидировано несколько воздушных целей на подлете к городу. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины в поселке Майский на территории одного из домов оказалось повреждено остекление веранды.