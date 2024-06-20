Российский суд выдал санкции на заочный арест пятерых иностранных наемников

В Москве суд заочно арестовал 5 иностранцев за наемничество

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест пятерых иностранных граждан, проходящих по уголовным делам о наемничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаава Л.Р., Тейлора Д.Р. Они являются фигурантами дела, возбужденного по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Издание уточняет, что за последние дни суд заочно арестовал 15 наемников.

17 июня сообщалось, что суд принял аналогичные решения в отношении граждан, участвовавших в военных действиях на Украине против Вооруженных сил (ВС) России — Михаила Мильмана, Киричек О., Мюррея А.Т. и Чиковани Т.

Известно, что Мильман — гражданин Израиля и Украины. Вместе с другими израильтянами он прибыл на территорию Украины в апреле 2022 года и вступил в Иностранный легион — подразделение Вооруженных сил Украины, состоящее из иностранных наемников.