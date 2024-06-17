В России арестовали четырех иностранцев по статье о наемничестве

Суд в Москве заочно арестовал 4 иностранных наемников, воевавших против ВС РФ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех иностранных наемников, участвовавших в военных действиях на Украине против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку суда.

Об аресте Михаила Мильмана и трех других наемников — Киричек О., Мюррея А.Т. и Чиковани Т. — ходатайствовало следствие. Всем им вменяют часть 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ.

По данным ТАСС, Мильман — гражданин Израиля и Украины. Вместе с другими израильтянами он прибыл на территорию Украины в апреле 2022 года и вступил в Иностранный легион — подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящее из иностранных наемников.

Ранее Следственный комитет России потребовал заочного ареста для полковника Николая Дзямана, проходящего службу в противовоздушной обороне ВСУ, по делу о терроризме. Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 («Теракт, повлекший причинение смерти человеку») УК РФ.