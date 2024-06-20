Российского музыканта арестовали за демонстрацию нацистской символики

Суд арестовал на 10 суток Раниса Гайсина за демонстрацию нацистской символики

Преображенский районный суд Москвы арестовал солиста группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина (псевдоним — Рэнто Барон Гарсиа) на 10 суток за демонстрацию нацистской символики. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, видеозапись, в которой демонстрируется запрещенная символика, была размещена в открытом доступе. По данному факту был составлен протокол по статье «Пропаганда запрещенной атрибутики или символики».

Telegram-канал Brief уточняет, что ролик был размещен еще в 2014 году. Гайсин признал вину и заявил, что не знал о присутствии в видео запрещенной символики.

Ранее Преображенский суд Москвы арестовал на 10 суток фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина за пропаганду наркотиков в своих песнях. Музыканта посадят для отбытия административного наказания в спецприемник ГУ МВД по Москве.