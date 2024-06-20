Российского учителя посадили на 20 лет за госизмену в пользу Украины

Суд дал 20 лет учителю из Липецка за госизмену и перевод денег «Азову»

Второй окружной военный суд приговорил учителя из Липецка Даниила Клюку к 20 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене и содействии террористической деятельности. Об этом сообщает РБК.

На первые пять лет осужденного отправят в тюрьму, а затем он будет переведен в колонию строгого режима. Также он должен выплатить штраф в полмиллиона рублей.

Суд установил, что Клюка сделал два перевода украинскому фонду «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России) на общую сумму 120 тысяч рублей в виде криптовалюты.

