В отношении россиянки возбудили дело о госизмене за передачу данных Украине

В Хабаровске следователи завели дело о госизмене за передачу данных Украине

В Хабаровске следователи завели уголовное дело о государственной измене в отношении местной жительницы. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина проходит обвиняемой по статье 275 УК РФ.

По версии следствия, в апреле она сама через интернете связалась с представителями украинских спецслужб. Женщина заявила о готовности оказывать содействия в совершении диверсионно-террористических акций на объектах органов государственной власти в Хабаровске. В результате обвиняемая передала спецслужбам Украины данные, которые могут использоваться против безопасности России.

Ранее в Калужской области сотрудники ФСБ помешали двоим местным жителям воевать на стороне Украины против России.