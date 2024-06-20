В отношении россиянки возбудили дело о госизмене за передачу данных Украине

В Хабаровске следователи завели уголовное дело о государственной измене в отношении местной жительницы. Об этом сообщает ТАСС.
Женщина проходит обвиняемой по статье 275 УК РФ.
По версии следствия, в апреле она сама через интернете связалась с представителями украинских спецслужб. Женщина заявила о готовности оказывать содействия в совершении диверсионно-террористических акций на объектах органов государственной власти в Хабаровске. В результате обвиняемая передала спецслужбам Украины данные, которые могут использоваться против безопасности России.
Ранее в Калужской области сотрудники ФСБ помешали двоим местным жителям воевать на стороне Украины против России.