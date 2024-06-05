ФСБ помешала двоим россиянам воевать против родины

В Калужской области ФСБ помешала двоим жителям воевать против родины

В Калужской области сотрудники ФСБ помешали двоим местным жителям воевать на стороне Украины против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители объявили им официальные предостережения о недопустимости нарушений статьи 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчины признали вину и отказались продолжать противоправные действия.

Ранее сообщалось, что один из них оказался бывшим военным летчиком. Он и его знакомый сами вышли на контакт с украинскими спецслужбами, которые дали им задание по сбору информации о военных объектах в Калужской и Московской областях. Однако ФСБ успела пресечь это.

