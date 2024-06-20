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09:44, 20 июня 2024Экономика

Сбербанк начнет обслуживать юрлиц в Донецке и Луганске

Сбербанк начнет обслуживать юрлиц в ДНР и ЛНР с 25 июня

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сбербанк начнет обслуживать юридических лиц в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

Услуги будут доступны в регионах с 25 июня. Жители ЛНР смогут получать предлагаемые Сбером услуги в офисе МФЦ в Луганске. Также в двух республиках заработают несколько полноформатных офисов Сбера.

«В отделениях будет доступны все основные банковские продукты для физических лиц и юридических лиц. Там предприниматели могут зарегистрировать бизнес, открыть счет, установить мобильное приложение "СберБизнес"», — говорится в заявлении пресс-службы банка.

Ранее в организации пояснили, что старые версии приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS скоро перестанут работать. До конца 2024 года прекратится поддержка версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Проверить, какая версия установлена, можно на экране ввода кода-пароля приложения или в настройках профиля.

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