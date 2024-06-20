На Украине завели уголовное дело на главу Росгвардии по ДНР

СБУ завела уголовное дело на главу Росгвардии по ДНР Семиляка

На Украине завели уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Народной республике (ДНР) Игоря Семиляка. Об этом сообщила Служба безопасности республики (СБУ) в Telegram.

В ведомстве уточнили, что глава Росгвардии по ДНР проходит подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса. В их числе — за «умышленные действия с целью изменения границ Украины», «создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней», а также за «создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования».

В СБУ добавили, что в связи с нахождением Семиляка в ДНР подозрения были предъявлены заочно. Расследование по уголовному делу проводят сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области.

Ранее стало известно, что СБУ заподозрила дочь бывшего мэра Полтавы в работе на «Единую Россию». В ее отношении было возбуждено уголовное дело о коллаборационной деятельности.