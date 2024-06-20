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20:09, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине завели уголовное дело на главу Росгвардии по ДНР

СБУ завела уголовное дело на главу Росгвардии по ДНР Семиляка

Фото: Елена Афонина / ТАСС

На Украине завели уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Народной республике (ДНР) Игоря Семиляка. Об этом сообщила Служба безопасности республики (СБУ) в Telegram.

В ведомстве уточнили, что глава Росгвардии по ДНР проходит подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса. В их числе — за «умышленные действия с целью изменения границ Украины», «создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней», а также за «создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования».

В СБУ добавили, что в связи с нахождением Семиляка в ДНР подозрения были предъявлены заочно. Расследование по уголовному делу проводят сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области.

Ранее стало известно, что СБУ заподозрила дочь бывшего мэра Полтавы в работе на «Единую Россию». В ее отношении было возбуждено уголовное дело о коллаборационной деятельности.

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      Екатерина Грищенко
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