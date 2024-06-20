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14:13, 20 июня 2024Силовые структуры

Служебная собака помогла найти схроны с оружием и ПЗРК в ДНР

В ДНР Росгвардия нашли схроны с двумя ПЗРК, оружием и документами «Азова»

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки нашли в Донецкой народной республике (ДНР) два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла» и экстремистскую литературу украинских боевиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, тайник был замаскирован на окраине поселка. Его заметила служебная собака, которая обозначила кинологу точное местонахождение схрона. Саперы извлекли из него «Иглу», два реактивных пехотных огнемета «Шмель», три ручные гранаты и более полутора тысяч патронов к стрелковому оружию.

Еще один ПЗРК саперы извлекли из тайника на окраине Мариуполя. Там же изъяли американскую винтовку Remington Model 700, итальянское гладкоствольное ружье Valtro, два автомата Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, мобильные телефоны, два электронных носителя, экстремистскую литературу и документы членов запрещенного в России террористического подразделения «Азов».

Ранее стало известно, что служебные собаки помогли найти три схрона с гранатами и взрывчаткой в Херсонской области.

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      Екатерина Кашурникова
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