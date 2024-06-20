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10:26, 20 июня 2024Силовые структуры

Служебные собаки помогли найти три схрона с гранатами и взрывчаткой в Херсонской области

МВД: в Херсонской области найдены 3 схрона с гранатами и взрывчатыми веществами

Фото: РИА Новости

В Херсонской области полицейские нашли три схрона с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, тайники в трех нежилых домах помогли найти служебные собаки. Из схронов изъяли десять тротиловых шашек, две боевые гранаты с запалами, 150 патронов, четыре электродетонатора, противопехотную мину и взрыватель от реактивной системы залпового огня со следами механических повреждений.

Часть опасных предметов уничтожили взрывотехники Росгвардии, а остальное отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил крупный схрон с иностранным оружием и боеприпасами в Луганской народной республике (ЛНР).

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      Екатерина Кашурникова
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