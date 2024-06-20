Стало известно о недовольстве Зеленского борьбой Запада с коррупцией на Украине

WP: Зеленский недоволен настойчивостью Запада в борьбе с коррупцией на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен настойчивостью госсекретаря США Энтони Блинкена в борьбе с коррупцией в стране, сообщает The Washington Post (WP).

«Встреча Зеленского и Блинкена была напряженной: украинский лидер выразил свою признательность за военную помощь США, но, похоже, был разочарован тем, что Блинкен уделил особое внимание коррупции», — пишет издание, ссылаясь на анонимные источники из правительства Украины.

Отмечается, что многие чиновники из правительства Зеленского утверждают, что, хотя коррупция и остается проблемой в стране, усилия по борьбе с ней могут отвлечь внимание от военных действий.

Ранее на заседание Верховной Рады Украины был вызван генеральный прокурор страны Андрей Костин из-за появившейся информации о коррупции его заместителя Дмитрия Вербицкого. Отмечается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возбудило уголовное дело в связи с информацией об имуществе Вербицкого — заместитель генпрокурора проживает в доме, оформленном на его племянника, стоимостью ниже рыночной в шесть раз.