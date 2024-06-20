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16:27, 20 июня 2024Силовые структуры

Суд арестовал фотографа после скандальной фотосессии на кладбище в Петербурге

Суд в Петербурге арестовал фотографа, участвовавшего в фотосессии на кладбище

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на один месяц Сергея Евстюхина, который участвовал в проведении скандальной фотосессии на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Он пробудет под стражей до 17 июля.

По данным следствия, вечером в понедельник, 17 июня, обвиняемый вместе с Пантелеевой, Рожковой и Гуменной провели фотосессию с элементами обнажения и использованием христианских символов на фоне захоронений на Большеохтинском кладбище в Петербурге. Полученные фотографии и видеоролики они разместили в сети. Как уточняет «Фонтанка», Евсюхин — фотограф.

Ранее тот же суд отправил в СИЗО до 17 июля художницу Анну Пантелееву, которая участвовала в обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище.

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      Олеся Мицкевич
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