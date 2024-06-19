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22:47, 19 июня 2024Силовые структуры

Петербургскую художницу арестовали за обнаженную фотосессию на кладбище

Петербургскую художницу Пантелееву арестовали за голую фотосессию на кладбище

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга арестовал на месяц художницу Анну Пантелееву, которая участвовала в обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным следствия, 17 июня 22-летняя Пантелеева вместе с группой неустановленных лиц находилась на кладбище, где они провели «фотосессию с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики». После этого фото и видео они выложили в сеть.

По словам Пантелеевой, участники голой фотосессии не преследовали цели кого-либо оскорбить. Она будет находиться под стражей до 17 июля.

После фотосессии следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 244 УК России — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы, сообщал РБК глава пресс-службы Управления МВД по городу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

В марте Анна Пантелеева обвинила своего коллегу Виктора Забугу в изнасиловании. Девушка рассказала, что инцидент произошел в мае 2021 года. По ее словам, после случившегося Забуга отправил ей фотографию, на которой художница была запечатлена голой, и начал угрожать, что опубликует кадр, если девушка решится рассказать о случившемся.

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      Марина Совина
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