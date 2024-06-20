Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 20 июня 2024Россия

Участвующий в СВО россиянин заявил о спасшей его вещи времен Великой Отечественной войны

Участник СВО с позывным Архип рассказал, что предмет времен ВОВ спас ему жизнь
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Участвующий в специальной военной операции (СВО) российский боец с позывным Архип рассказал, что предмет времен Великой Отечественной войны (ВОВ) — металлическая фляга — спасла ему жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

По данным канала, весной 2024 года участник СВО попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очнувшись, он обнаружил, что не получил ранений, а единственный попавший в него осколок застрял в висевшей на поясе фляжке.

Уточняется, что флягу Архипу подарила пенсионерка Римма. По ее словам, вещь досталась ей от мужа, который участвовал в ВОВ и два года был в плену. Когда началась спецоперация, женщина стала помогать бойцам, и в частности передала на фронт эту фляжку. «Думаю: чего она [фляжка] лежит в серванте, такая красивая? Вот и решила передать», — заявила россиянка.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В начале лета выживший боец Архип лично поблагодарил пенсионерку за подарок, рассказав, что теперь всегда ходит со спасшей ему жизнь фляжкой.

Ранее сообщалось, что женщина-фельдшер смогла спастись благодаря подаренной ей 10-летним сыном игрушке в виде кота. Когда медик пыталась скрыться от атаки ВСУ, с ее рюкзака сорвалась игрушка-талисман. Женщина не смогла оставить ее на земле, прыгнула в окоп, чтобы подобрать его, и в тот же момент рядом раздался взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Литва направит Украине оборудование для энергетики

      Еще один допущенный до Олимпиады-2024 россиянин отказался от участия в Играх

      Россиянам рассказали о перспективной профессии

      Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

      В Киеве допустили участие в китайском саммите по Украине

      Бизнесу предложили поучаствовать в защите от беспилотников

      Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

      Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше