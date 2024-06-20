Участвующий в СВО россиянин заявил о спасшей его вещи времен Великой Отечественной войны

Участник СВО с позывным Архип рассказал, что предмет времен ВОВ спас ему жизнь

Участвующий в специальной военной операции (СВО) российский боец с позывным Архип рассказал, что предмет времен Великой Отечественной войны (ВОВ) — металлическая фляга — спасла ему жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

По данным канала, весной 2024 года участник СВО попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очнувшись, он обнаружил, что не получил ранений, а единственный попавший в него осколок застрял в висевшей на поясе фляжке.

Уточняется, что флягу Архипу подарила пенсионерка Римма. По ее словам, вещь досталась ей от мужа, который участвовал в ВОВ и два года был в плену. Когда началась спецоперация, женщина стала помогать бойцам, и в частности передала на фронт эту фляжку. «Думаю: чего она [фляжка] лежит в серванте, такая красивая? Вот и решила передать», — заявила россиянка.

В начале лета выживший боец Архип лично поблагодарил пенсионерку за подарок, рассказав, что теперь всегда ходит со спасшей ему жизнь фляжкой.

Ранее сообщалось, что женщина-фельдшер смогла спастись благодаря подаренной ей 10-летним сыном игрушке в виде кота. Когда медик пыталась скрыться от атаки ВСУ, с ее рюкзака сорвалась игрушка-талисман. Женщина не смогла оставить ее на земле, прыгнула в окоп, чтобы подобрать его, и в тот же момент рядом раздался взрыв.