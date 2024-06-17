«Знак — рано умирать». Игрушка сына спасла женщину-фельдшера в зоне СВО во время атаки украинского дрона

Игрушка сына спасла женщину-фельдшера в зоне СВО во время атаки дрона ВСУ

В зоне проведения специальной-военной операции (СВО) женщина-фельдшер смогла спастись благодаря подаренной ей 10-летним сыном игрушке в виде кота. По данным Shot, медик уже полтора года спасает российских военных на поле боя — она ушла на СВО добровольцем.

Сейчас Татьяна является командиром взвода и носит позывной Оса.

Оса прыгнула за игрушкой в окоп, когда рядом раздался взрыв

Недавно Оса вместе с коллегами попала под мощный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской народной республике. Когда медик пыталась скрыться от атаки, с ее рюкзака сорвалась игрушка-талисман. Женщина не смогла оставить на земле подарок сына Миши и прыгнула в окоп, чтобы подобрать его.

Именно это действие спасло ей жизнь — в тот же момент рядом раздался взрыв. Дрон ВСУ ударил по рядом стоящему автомобилю и взорвался.

Я такая думаю: «Знак — рано умирать». А он [дрон] летел, минут пять выбирал. Ну, меня было видно хорошо, но он выбрал уазик. (…) И вот это вот чувство радости, чтобы ты живой, что твои бойцы живы Татьяна фельдшер

Татьяна решила, что больше никогда не расстанется с игрушкой.

Ранее российскому бойцу спасли жизнь детские письма

Несколькими днями ранее стало известно, что письма детей спасли жизнь бойцу СВО из Воронежской области. Детские послания военнослужащие получили вместе с гуманитарной помощью, один из них решил взять несколько писем с собой на передовую.

На боевом задании бойца с позывным Палладий атаковали беспилотники ВСУ — они сбросили на него две гранаты. От одного снаряда ему удалось увернуться, но вторая граната взорвалась, а осколки от нее пробили униформу бойца. Проникнуть осколкам вглубь тела не позволили письма, которые боец носил в кармане.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Другой участник СВО сумел выжить благодаря кукле-подорожнице, которую ему подарила жена. Россиянин носил талисман в кармане. В какой-то момент он попал под вражескую атаку и был ранен, однако фатального ранения помогла избежать кукла — она изменила траекторию осколка, который чуть не вонзился военнослужащему в сердце.