На Украине сотрудников ТЦК задержали из-за взяток за бронирование от мобилизации

В Волынской области Украины задержали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) за взятки. Военкомы требовали их за бронирование от мобилизации, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Telegram.

Собеседник издания рассказал, что разоблачены главный и ведущий специалисты Владимир-Волынского ТЦК. По его словам, они требовали от трех сотрудников предприятия критической инфраструктуры 600 долларов за беспрепятственное продление брони от мобилизации еще на полгода. В результате работников ТЦК задержали, заведено уголовное дело.

Ранее политолог Александр Дудчак рассказал, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что украинские ТЦК коррумпированы не меньше, чем власти республики. Дудчак назвал это производной киевского режима. По его словам, после увольнения одних взяточников назначают других.