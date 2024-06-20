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18:38, 20 июня 2024Бывший СССР

Украинских военкомов задержали из-за взяток за бронирование от мобилизации

На Украине сотрудников ТЦК задержали из-за взяток за бронирование от мобилизации

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Волынской области Украины задержали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) за взятки. Военкомы требовали их за бронирование от мобилизации, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Telegram.

Собеседник издания рассказал, что разоблачены главный и ведущий специалисты Владимир-Волынского ТЦК. По его словам, они требовали от трех сотрудников предприятия критической инфраструктуры 600 долларов за беспрепятственное продление брони от мобилизации еще на полгода. В результате работников ТЦК задержали, заведено уголовное дело.

Ранее политолог Александр Дудчак рассказал, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что украинские ТЦК коррумпированы не меньше, чем власти республики. Дудчак назвал это производной киевского режима. По его словам, после увольнения одних взяточников назначают других.

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      Кристина Есикова
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