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17:10, 20 июня 2024Россия

В черепе россиянина нашли саморез и шарик

В Петербурге в черепе мужчины нашли саморез и резиновый шарик

Фото: НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе во ВКонтакте

В Санкт-Петербурге хирурги нашли в черепе россиянина несколько предметов — из его головы извлекли металлический саморез и резиновый шарик. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Как сообщили в медучреждении, мужчина поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Пациенту провели компьютерную томографию и обнаружили дырчатый перелом правой височной кости, резиновый шарик в височной мышце и саморез в веществе головного мозга. Мужчине провели экстренную трепанацию черепа.

Операция прошла успешно, мужчина продолжает лечение в клинике.

Ранее военные медики извлекли из тела раненого военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Операцию проводили в бронежилетах и касках.

ЖЗЛ
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      Елена Торубарова
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