В черепе россиянина нашли саморез и шарик

В Петербурге в черепе мужчины нашли саморез и резиновый шарик

В Санкт-Петербурге хирурги нашли в черепе россиянина несколько предметов — из его головы извлекли металлический саморез и резиновый шарик. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Как сообщили в медучреждении, мужчина поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Пациенту провели компьютерную томографию и обнаружили дырчатый перелом правой височной кости, резиновый шарик в височной мышце и саморез в веществе головного мозга. Мужчине провели экстренную трепанацию черепа.

Операция прошла успешно, мужчина продолжает лечение в клинике.

Ранее военные медики извлекли из тела раненого военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Операцию проводили в бронежилетах и касках.