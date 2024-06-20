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23:51, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине оценили способность систем Patriot защитить энергообъекты страны

В Киеве признали, что системы Patriot не смогут полностью защитить энергообъекты

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не смогут полностью защитить украинские энергообъекты от ударов. Об этом предупредил директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, его слова приводит «Страна.ua».

«Защитить на 100 процентов что-либо от "прилетов" невозможно, в том числе и ТЭЦ. Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100-процентная защита», — заявил он.

По словам Коваленко, на ТЭЦ есть защита от обломков, но она не помогает при «прилете 6 ракет в один блок».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах получить от союзников дополнительные системы Patriot. По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается.

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      Марина Совина
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