Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:52, 20 июня 2024Бывший СССР

В Латвии решили обязать россиян сдавать экзамен по латышскому для ВНЖ

СМИ: в Латвии обяжут россиян сдавать экзамен по латышскому для ВНЖ

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Латвии россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство (ВНЖ) в республике. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным СМИ, сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о миграции, которые обязывают граждан России, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать экзамен на знание госязыка для сохранения права на постоянное проживание в стране.

Отмечается, что поправки коснутся порядка пяти тысяч россиян, которые ранее оформляли постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». Как уточнили в латвийском Управлении по делам гражданства и миграции, от сдачи экзамена будут освобождены лица старше 75 лет.

Ранее сообщалось, что министр культуры Латвии Агнессе Логина, выступавшая за сохранение русского языка в стране, ушла в отставку. До этого она заявляла, что запрет на русскоязычные предвыборные дебаты в Латвии является абсурдом и угрозой демократии.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о новой жертве урагана в Москве

      Стало известно о планах направить F-16 под Харьков

      Названа квартира мечты москвича-миллениала

      Литва и Армения подписали меморандум о сотрудничестве

      «Зенит» объявил о трансфере лучшего футболиста «Локомотива»

      Строительство неатомных «Варшавянок» для флота продолжат

      В Латвии решили обязать россиян сдавать экзамен по латышскому для ВНЖ

      Россияне заработали на несуществующих квартирах и попали под суд

      Мужчина вышел из комы и заговорил на китайском

      Порты Европы пообещали закрыть для танкеров с российской нефтью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше