В Латвии решили обязать россиян сдавать экзамен по латышскому для ВНЖ

СМИ: в Латвии обяжут россиян сдавать экзамен по латышскому для ВНЖ

В Латвии россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство (ВНЖ) в республике. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным СМИ, сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о миграции, которые обязывают граждан России, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать экзамен на знание госязыка для сохранения права на постоянное проживание в стране.

Отмечается, что поправки коснутся порядка пяти тысяч россиян, которые ранее оформляли постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». Как уточнили в латвийском Управлении по делам гражданства и миграции, от сдачи экзамена будут освобождены лица старше 75 лет.

Ранее сообщалось, что министр культуры Латвии Агнессе Логина, выступавшая за сохранение русского языка в стране, ушла в отставку. До этого она заявляла, что запрет на русскоязычные предвыборные дебаты в Латвии является абсурдом и угрозой демократии.