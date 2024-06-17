Выступавшая за сохранение русского языка глава Минкульта Латвии ушла в отставку

Глава Минкульта Латвии Логина, выступавшая за русский язык, ушла в отставку

Глава Министерства культуры Латвии Агнесе Логина ушла в отставку. Она выступала за сохранение русского языка в республике, сообщает портал LSM.lv.

«По личным причинам я решил оставить пост министра культуры. Я хотела бы поблагодарить своих коллег за их неустанную работу и поддержку, а также всех тех, кто верил в нашу совместную работу», — приводятся в публикации слова политика.

Сообщается, что Прогрессивная партия Латвии, ответственная за формирование правительства республики, уже представила кандидатуру на пост главы Минкульта. Ведомство теперь может возглавить Агнесе Ласе, которая никогда не занимала руководящих политических должностей.

Ранее Логина заявляла, что запрет на использование русского языка в предвыборных дебатах в Латвии является абсурдом и угрозой демократии. По ее словам, за счет таких предложений латвийские политики пытаются «заработать себе дополнительные очки», но они не понимают, что решать вопросы предвыборной агитации в накаленной атмосфере нельзя.